Calciomercato Milan, Boniface e la statistica che lo lega a Kane e Guirassy

Sin dal suo arrivo al Bayer, nella stagione 2023-2024, proveniente dai belgi dell'Union Saint-Gilloise, Boniface è uno dei soli tre giocatori della Bundesliga tedesca ad aver segnato almeno 10 gol sia di destro (18) sia di sinistro (10) tra tutte le competizioni disputate.
Il prossimo - si spera - attaccante del Milan è in ottima compagnia. Poiché insieme a Harry Kane (Bayern Monaco) e Serhou Guirassy (prima con la maglia dello Stoccarda, poi con quella del Borussia Dortmund). Insomma, Boniface è un centravanti che sa segnare in ogni modo.
