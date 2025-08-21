Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Boniface e la statistica che lo lega a Kane e Guirassy

Victor Boniface Bayer Leverkusen
Victor Boniface, attaccante che il Milan vuole prelevare dal Bayer Leverkusen in questo calciomercato estivo, vanta numeri importanti
Milan e Bayer Leverkusen stanno trattando il trasferimento di Victor Boniface, attaccante nigeriano classe 2000, alla corte di Massimiliano Allegri in questa sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Milan, Boniface e la statistica da bomber

La formula, prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di circa 30 milioni di euro. In attesa che l'operazione entri nella fase decisiva, l'account ufficiale 'Opta' in Italia ha sottolineato un'importante e interessante statistica che riguarda Boniface.

Sin dal suo arrivo al Bayer, nella stagione 2023-2024, proveniente dai belgi dell'Union Saint-Gilloise, Boniface è uno dei soli tre giocatori della Bundesliga tedesca ad aver segnato almeno 10 gol sia di destro (18) sia di sinistro (10) tra tutte le competizioni disputate.

Il prossimo - si spera - attaccante del Milan è in ottima compagnia. Poiché insieme a Harry Kane (Bayern Monaco) e Serhou Guirassy (prima con la maglia dello Stoccarda, poi con quella del Borussia Dortmund). Insomma, Boniface è un centravanti che sa segnare in ogni modo.

