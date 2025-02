Calciomercato Milan, Schira: “Bondo voleva solo i rossoneri. Rifiutate…”

Calciomercato Milan, i rossoneri sono stati parecchio indaffarati nelle ultime ore di mercato invernale. Il Diavolo, infatti, ha ceduto Bennacer e Okafor e chiuso con i colpi Joao Felix, Bondo e Sottil. Non solo, la dirigenza rossonera ha lavorato per altri colpi in entrata e in uscita. Zeroli è andato in prestito al Monza e Cuenca è passato al Genoa. Uno degli ultimi colpi dei rossoneri è stato Warren Bondo dal Monza. Nicolò Schira, esperto di mercato, svela un retroscena sul francese.