Calciomercato Milan – Bondo nel mirino: dipende da due fattori

Calciomercato Milan , i rossoneri potrebbe essere alla ricerca di due profili a gennaio. Un centrocampista e un terzino sinistro. Per il primo ruolo, i nomi sono già tanti. Il Diavolo potrebbe investire dei soldi per completare la rosa di Fonseca per terminare al meglio la stagione del Milan . Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan - Bondo il colpo di gennaio? Il retroscena e il futuro

Come riportato da Tuttomercatoweb, Warren Bondo continuerebbe ad essere nel mirino del Milan per il calciomercato invernale. Il Diavolo lo starebbe seguendo da quando è al Rennes, tanto che nel 2021 ci sarebbero stati contatti proprio per portarlo al Milan, salvo poi scegliere Monza come step intermedio della carriera. Secondo il sito, il futuro di Bondo si deciderà da due fattori: se il Milan sarà disposto ad offrire milioni importanti. Poi dipenderà dalle richieste del dirigente del Monza Adriano Galliani. Su Bondo ci sarebbe anche l'Atalanta. LEGGI ANCHE: Milan, occhio ad esaltarsi: l'Atalanta incombe. E se si crede nello Scudetto...