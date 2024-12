Il Milan , come noto, è alla ricerca di un centrocampista per la sessione invernale di calciomercato : un giocatore che possa far rifiatare, di tanto in tanto, Youssouf Fofana e Warren Bondo sembra rispondere a quest'esigenza. Anzi, secondo quanto riferito da 'Repubblica', sembra che il Diavolo si sia proprio indirizzata sul francese classe 2003 .

Calciomercato Milan - Arriva Bondo dal Monza?

Per il quotidiano generalista, da fonti monzesi si apprende come Bondo - nel calciomercato di gennaio 2025 - sia destinato a lasciare il Monza, in direzione Milan. Sconosciuta, al momento, la cifra di quest'eventuale operazione per il club rossonero. Che, va ricordato, seguiva Bondo sin dai tempi in cui militava in patria, nel Nancy.