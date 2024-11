Calciomercato Milan – Arriva Bondo? Schira dà una conferma importantissima

Negli ultimi giorni si è spesso parlato del possibile arrivo al Milan di Warren Bondo. Il calciatore classe 2003, che ora gioca al Monza, era già stato seguito in passato dal club rossonero, quando ancora vestiva la maglia del Nancy e poi della Reggina. Alla fine, però, si trasferì nel club brianzolo, con Adriano Galliani che spinse per averlo e fu uno dei principali fautori dell'affare. Il Diavolo, però, potrebbe fare ancora un tentativo per averlo e diverse sono state le voci di un interesse da parte del club di via Aldo Rossi.