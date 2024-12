Morten Frendrup sembra essere l'obiettivo principale del Milan per il calciomercato di gennaio, ma ci sono anche dei 'Piani B' per il club

Non soltanto Morten Frendrup , classe 2001 , centrocampista difensivo del Genoa , nella lista del direttore tecnico Geoffrey Moncada e del Senior Advisor della proprietà, Zlatan Ibrahimović , per rinforzare il centrocampo del Milan nell'imminente sessione invernale di calciomercato .

Calciomercato Milan - Centrocampista, due alternative a Frendrup

Per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, infatti, ci sono anche altri giocatori seguiti con attenzione dal club di Via Aldo Rossi - oltre al danese del 'Grifone' - per rimpolpare, a stagione in corso, la mediana della squadra di Paulo Fonseca. Due calciatori su tutti. Entrambi militano in squadre di Serie A.