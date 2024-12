Milan, il flop di Morata e Abraham: il confronto con i big è impietoso

Álvaro Morata e Tammy Abraham, attaccanti del Milan, hanno segnato 6 gol in coppia in Serie A: finora peggio di tutti in campionato

Daniele Triolo Redattore 18 dicembre 2024 (modifica il 18 dicembre 2024 | 13:28)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del momento del Milan, ha analizzato anche l'annata - fin qui molto deficitaria - dei suoi due centravanti, lo spagnolo Álvaro Morata e l'inglese Tammy Abraham. La loro scarsa propensione ad andare in rete si avverte molto, ora, nella squadra di Paulo Fonseca, soprattutto adesso che manca l'infortunato Christian Pulisic, miglior marcatore rossonero in Serie A con 5 gol.