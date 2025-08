Calciomercato Milan, Warren Bondo potrebbe presto salutare i rossoneri? Secondo le ultime di mercato, il centrocampista francese sarebbe finito nel mirino della Cremonese, neopromossa in Serie A. Il club starebbe puntando anche Terracciano: per il terzino un possibile prestito, così come per Bondo. Quale potrebbe essere il volere del centrocampista del Milan?