Calciomercato Milan, Bondo alla Cremonese? La situazione secondo Schira

Il Milan sta lavorando parecchio anche sul calciomercato in uscita. Alcune cessioni, infatti, agevolerebbero il conseguente mercato in entrata. Nelle ultime ore, si vocifera di una possibile cessione (in prestito) di Warren Bondo .

Il centrocampista ex Monza veste rossonero da soli 6 mesi e dunque farebbe strano vederlo già lontano da Milano. Tuttavia, un'uscita in prestito potrebbe essere vista come un'opportunità data al giocatore per trovare maggiore continuità altrove. Nicolò Schira, esperto di calciomercato, è intervenuto sul tema tramite un post su X.