Calciomercato Milan – Bondo ad un passo dai rossoneri: il punto

Il Milan è vicinissimo a Warren Bondo, giovane centrocampista del Nancy. Sarà lui il prossimo colpo in questo calciomercato dei rossoneri?

Il calciomercato del Milan non si ferma più: i rossoneri sono vicinissimi anche a Warren Bondo. Come riferito dall'edizione odierna de Il Giornale, il Diavolo è ad un passo dall'acquisto del giovanissimo centrocampista francese attualmente al Nancy. Nei giorni scorsi si è detto che il classe 2003 sarebbe arrivato in Italia questo mercoledì per mettere la firma sul contratto.