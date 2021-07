Calciomercato Milan – Schira: “Warren Bondo in Italia mercoledì”: i dettagli

Warren Bondo, obiettivo di calciomercato del Milan per il centrocampo, potrebbe arrivare in Italia mercoledì prossimo

Warren Bondo, obiettivo di calciomercato del Milan per il centrocampo, potrebbe arrivare in Italia mercoledì prossimo. A riferire i dettagli è il giornalista Nicolò Schira, con un tweet sul proprio account ufficiale: "Warren Bondo potrebbe arrivare a Milano mercoledì prossimo. Il giovane centrocampista (classe 2003) ha quasi completato il trasferimento al Milan dal Nancy per 2 milioni di euro (bonus inclusi). Ha concordato condizioni personali per un contratto fino al 2024, con opzione per altri 2 anni. Rossoneri al lavoro per finalizzare l'affare".