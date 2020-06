Calciomercato Milan – Bonaventura, continuano i contatti tra il Torino e Raiola

CALCIOMERCATO MILAN – Nonostante la grande prestazione di oggi nella partitella in famiglia giocata dal Milan, Giacomo Bonaventura rimane un giocatore in uscita dal club rossonero. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, il Torino è in prima linea per accaparrarsi il giocatore che si libererà a parametro zero a fine stagione. La trattativa era stata giù avviata da Massimo Bava, ex direttore sportivo granata, e sta continuando nelle mani di Davide Vagnati, che ne ha preso il posto. I contatti con Mino Raiola sono frequenti, ma occhio alla concorrenza della Roma, che rimane vigile sul classe 1989.

