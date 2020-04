Calciomercato Milan – Bonan: “Ibrahimovic? Si stanno prendendo altre strade”

CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è uno dei temi più chiacchierati in casa Milan per quanto riguarda il prossimo anno. Da quello che filtra, pare che la sua permanenza sia abbastanza improbabile. Alessandro Bonan, giornalista di ‘Sky Sport’, ha detto la sua in merito a questo argomento. Queste le sue dichiarazioni: “Da quello che si intuisce credo che il Milan stia intraprendendo altre strade, altre scelte, scelte che portano lontano da Ibrahimovic“. Intanto al Milan è stato proposto Mario Götze: ecco la risposta dei rossoneri, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓