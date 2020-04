Calciomercato Milan – Rangnick sempre più vicino, Ibrahimovic invece …

CALCIOMERCATO MILAN – L’edizione odierna di ‘Sport Mediaset’ fa il punto sul Milan della prossima stagione. L’emittente televisiva evidenzia come Ivan Gazidis debba mettersi subito a lavoro per sistemare la squadra dal punto di vista tecnico. Non ci si può accontentare di una squadra che galleggia poco sopra la metà della classifica e c’è urgenza di migliorare. Per quanto riguarda la guida tecnica sembra ormai sempre più vicino l’arrivo di Ralf Rangnick, ma c’è anche la grana Zlatan Ibrahimovic da risolvere. La permanenza dello svedese, però, appare sempre più lontana. Intanto ecco le parole di Pato su Zvonimir Boban, continua a leggere >>>

