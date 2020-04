Calciomercato Milan – Proposto Götze: la risposta dei rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha dedicato un approfondimento ai tantissimi calciatori che, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, animeranno la prossima sessione estiva di calciomercato potendosi muovere a parametro zero verso un’altra destinazione.

Tra questi, c’è Mario Götze, classe 1992, attaccante tedesco di proprietà del Borussia Dortmund ed ex Bayern Monaco: Götze è stato proposto, secondo la ‘rosea‘, tanto al Milan quanto alla Roma, non scaldando, però, particolarmente i cuori di ambedue le società.

Appare molto difficile, dunque, che il Campione del Mondo nel 2014 con la Germania di Joachim Löw possa approdare nella Serie A italiana. NOVITÀ IMPORTANTI SUL FUTURO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>