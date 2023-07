Calciomercato Milan – Il Bologna fissa il prezzo per Dominguez: i dettagli

I rossoblù, infatti, valuterebbero il cartellino di Dominguez circa 15 milioni di euro nonostante un contratto in scadenza a giugno 2024. Inoltre, il Bologna spererebbe ancora in un rinnovo per il giocatore argentino. Intanto, però, sarebbe stata fissata una deadline nel giro di due settimane in cui il club bolognese ascolterebbe eventuali offerte. LEGGI ANCHE: Milan, fase di stallo per una trattativa >>>