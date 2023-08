Calciomercato Milan – Il Bologna fa sul serio per Calafiori: le ultime

Calciomercato Milan, testa a testa con il Bologna per Calafiori: tutti i dettagli

Il terzino ex Roma sta facendo molta gola in Serie A. Infatti, a seguito di una discreta stagione in svizzera, alcune squadre vorrebbero riportarlo in madrepatria per poi lanciarlo sul grande palcoscenico internazionale. Tuttavia la trattativa che lo avrebbe condotto in rossonero sembra aver subito un brusco rallentamento. A riportare la notizie è stato Orazio Accomando sul suo account di Twitter. Il giornalista ha scritto che il giocatore preferito per la corsia mancina dei felsinei è proprio il classe '02.