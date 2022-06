Calciomercato Milan – Bloccato Noa Lang: ecco che serve per concludere

Noa Lang, obiettivo di calciomercato concreto del Milan di Stefano Pioli. Il fantasista olandese, attualmente, gioca in Belgio nel Bruges

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Noa Lang, obiettivo di calciomercato del Milan, poiché, negli ultimi giorni, in Olanda danno praticamente per certo il suo approdo in rossonero alla corte di Stefano Pioli. Per il quotidiano torinese questo potrebbe anche essere un modo del Milan per stanare l'Ajax su Antony (LEGGI QUI LE ULTIME NEWS SUL BRASILIANO).

Lang è lì, pronto per essere preso dal Milan in questo calciomercato estivo, non appena i rossoneri capiranno, magari, che per Antony non c'è speranza: il Manchester United, infatti, ha offerto ai 'Lancieri' 45 milioni di euro. In quel caso, quindi, il Milan andrebbe a chiudere l'operazione Noa Lang con il Bruges.

Questa settimana potrebbe essere quella buona per la chiusura dell'affare. Specialmente se, come sembra, Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del Milan, mettessero la firma sul rinnovo dei loro contratti in scadenza. Nella fila del Bruges, non va dimenticato, il Diavolo punta anche Charles De Ketelaere. Milan, due nomi in Serie A per l'esterno offensivo: le ultime news di mercato >>>