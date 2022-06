Calciomercato Milan – Diavolo, stuzzica l’idea Antony: le ultime news

Antony obiettivo di calciomercato del Milan? Per 'Tuttosport', sì. Il brasiliano dell'Ajax, però, piace molto anche al Manchester United

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha rivelato come al Diavolo piaccia Antony, classe 2000, attaccante esterno brasiliano in forza all'Ajax. Sarebbe lui il calciatore finora tenuto celato sul quale il Milan sta lavorando da tempo.

Pallino di Paolo Maldini e Frederic Massara, su indicazione di Geoffrey Moncada, Antony è seguito sin dal 2020 dai rossoneri. In piena pandemia il Milan registrava i suoi progressi in patria, nel San Paolo, pronto a fare un'offerta per portarlo in Italia. L'Ajax, però, fu più veloce e con 20 milioni di euro riuscì ad acquistarlo.

Ad Amsterdam è arrivato per sostituire Hakim Ziyech, nel frattempo volato a Londra per indossare la maglia del Chelsea. Antony ha fatto magie e meraviglie, partendo da destra e giocando a piede invertito visto che è un mancino naturale. Esattamente quello di cui, ora, avrebbe bisogno Stefano Pioli per il suo Diavolo.

Il Milan è stuzzicato dall'idea di prendere Antony in questa sessione estiva di calciomercato. Ma, secondo 'Tuttosport', non ha alcuna intenzione di partecipare ad un'asta per il suo cartellino. Questo perché, negli ultimi giorni, il Manchester United avrebbe offerto ben 45 milioni di euro ai 'Lancieri' olandesi per il trasferimento di Antony ad 'Old Trafford'.

Il brasiliano, autore di 12 gol e 10 assist in 33 partite tra Eredivisie, Champions League e coppa nazionale nell'ultima stagione, sarebbe infatti una precisa richiesta del nuovo allenatore dei 'Red Devils', l'olandese Erik ten Hag, che ha avuto Antony alle proprie dipendenze proprio nella squadra di Amsterdam.

I rossoneri sono rimasti un po' 'congelati', nell'ultimo periodo, dalla cessione societaria. Ma ci sono ancora, sul giocatore, sebbene non intenzionati a giocare, eventualmente, al rialzo con lo United. Ad ogni modo, il nome di Antony resta cerchiato in rosso nella potenziale 'lista della spesa' di Maldini e Massara e, dunque, è una pista da seguire con grande attenzione.