Calciomercato Milan – De Ketelaere, pronti 40 milioni e ruolo da star

Charles De Ketelaere è il principale obiettivo di calciomercato del Milan per la trequarti. Paolo Maldini vuole tentare il tutto per tutto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato della trattativa di calciomercato del Milan per Charles De Ketelaere, classe 2001, fantasista belga del Bruges che tanto piace ai rossoneri. I negoziati entreranno nel vivo non appena il club di Via Aldo Rossi avrà definito i rinnovi di contratto del direttore tecnico Paolo Maldini e del direttore sportivo Frederic Massara.

Il nuovo Milan targato RedBird proseguirà il progetto di Elliott. Nel segno della continuità aziendale, quindi, con lo stesso management a portare avanti le operazioni di calciomercato e, soprattutto, la medesima filosofia. Nessuna spesa folle, ma deciso sì ad investimenti mirati. Meglio, dunque, puntare su giovani di talento che possano sviluppare il loro potenziale rispetto a campioni già affermati.

De Ketelaere soddisfa i requisiti di calciomercato del Milan. Ha compiuto 21 anni a marzo, si è già messo in mostra in Belgio, dove ha vinto tre campionati consecutivi. Nelle ultime due stagioni è stato titolare indiscusso della compagine nerazzurra, segnando, nell'ultimo torneo nazionale, ben 14 gol. Il talento c'è, così come la possibilità di vederlo esplodere in maglia rossonera.

Il Milan spera di convincere il Bruges a cederglielo con un'offerta di 40 milioni di euro. Il calciatore, secondo la 'rosea', vuole provare a mettersi in luce ed alla prova in un contesto più competitivo. Il Bruges tiene duro: vorrebbe tenerlo un'altra stagione, sperando che, con la vetrina dei Mondiali in Qatar, la sua quotazione possa ulteriormente alzarsi. E, dunque, poter scatenare un'asta per piazzarlo la prossima estate al miglior offerente.

In patria, di fatto, gioca in ogni ruolo dell'attacco, ma il Milan vorrebbe acquistare De Ketelaere in questo calciomercato estivo per farne il nuovo 'numero 10' della squadra (anche se, probabilmente, non indosserebbe proprio quel numero di maglia). Spetterebbe a mister Stefano Pioli il compito di farlo esplodere. Quel che è certo, è che avrebbe un ruolo di primissimo piano nel progetto rossonero. Milan, due nomi in Serie A per l'esterno offensivo: le ultime news di mercato >>>