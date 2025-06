Com'è nato il tutto? "È una pazza idea di Igli Tare, condivisa con Allegri nei giorni scorsi. Dal momento in cui Modric ieri ha dato apertura Tare è partito all'assalto. Credo che Tare abbia voluto inserire nel nuovo Milan una figura che possa essere di grande esempio per i giovani che arriveranno, un trascinatore per i giocatori che ci sono già. Aggiungo un particolare: Igli Tare è in Croazia. È andato proprio da Modric per strappare il suo sì. È ancora in Croazia, credo che tornerà solo con la firma del contratto per evitare sorprese e superare concorrenza da tutto il mondo".