Calciomercato Milan – Biglia al Torino: firma da un momento all’altro

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, il Torino è in attesa di definire l’operazione per l’ingaggio di Lucas Biglia, classe 1986, regista argentino svincolatosi dal Milan dopo tre stagioni.

Le parti hanno già trovato un’intesa per il contratto di Biglia. Accordo fino al 30 giugno 2021, stipendio di 2 milioni di euro netti, più opzione per la stagione 2021-2022, alle stesse cifre, qualora l’ex Lazio ed Anderlecht dovesse raggiungere un determinato numero di presenze in maglia granata.

Verbalmente è tutto fatto tra Biglia ed il Torino. Manca, però, soltanto la firma che, come sostiene il quotidiano torinese, potrebbe arrivare da un momento all’altro. Marco Giampaolo, che lo ha già allenato al Milan, non vede l’ora di poter riavere alle proprie dipendenze Biglia sotto la Mole Antonelliana.

Il giocatore raggiungerebbe Torino con grandi motivazioni. Nonostante la carta d’identità ‘datata’, il centrocampista è convinto di poter aiutare i granata ad uscire dall’anonimato ed a togliersi qualche soddisfazione in questa stagione. NUMERI, STATISTICHE ED INFORTUNI DI BIGLIA NEI SUOI TRE ANNI ROSSONERI >>>