Calciomercato Milan – Biglia andrà via: due squadre sul regista argentino

CALCIOMERCATO MILAN – Ieri sera Lucas Biglia ha confermato che la sua esperienza con il Milan, iniziata nell’estate 2017, quando fu prelevato per 20 milioni di euro, bonus inclusi, dalla Lazio, è destinata a concludersi tra pochissimo tempo.

Il regista, classe 1986, che in Europa ha anche indossato, con successo, la maglia dei belgi dell’Anderlecht, non rinnoverà, infatti, il contratto in scadenza con il club di Via Aldo Rossi e, dunque, dopo tre stagioni caratterizzate più da infortuni che da un buon rendimento sul terreno di gioco, andrà via.

Biglia, a tal proposito, non ha escluso un ritorno in patria, in Argentina, per concludere al meglio la sua carriera, comunque densa di soddisfazioni. In particolare sarebbero due, al momento, le squadre della SuperLiga che vorrebbero puntare sul biondo numero 20 rossonero per la prossima stagione.

Una è il Boca Juniors, che appare favorito, l’altra è l’Independiente, club in cui Biglia si era affacciato nel grande calcio prima di tentare il salto nel Vecchio Continente. Sono Buenos Aires o Avellaneda, quindi, le destinazioni più probabili per l’esperto centrocampista sudamericano. DIAVOLO, INTANTO, VICINO A FLORENTINO DEL BENFICA: VAI ALLA NEWS >>>