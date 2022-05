Calciomercato Milan – Ala destra, in pole Berardi. Due le alternative

Domenico Berardi obiettivo di calciomercato del Milan per rinforzare il ruolo di esterno destro d'attacco. Occhio, però, ad altre due piste

Daniele Triolo

È viva la pista che può portare Domenico Berardi al Milan nella sessione estiva di calciomercato. Lo ha riferito 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Il Diavolo, infatti, ha bisogno di un esterno destro d'attacco che assicuri gol ed assist in doppia cifra: tecnicamente, il numero 25 del Sassuolo (14 gol e 16 assist in stagione) è un profilo adatto alle esigenze rossonere.

Berardi, inoltre, è italiano e per il Milan, che nel calciomercato estivo dovrà effettuare degli innesti italiani in rosa (compilazione delle liste per la partecipazione alla Serie A ed alla Champions League), tornerebbe, dunque, utilissimo anche per questioni burocratiche. Senza dimenticare come Berardi sia un pupillo di mister Stefano Pioli, che già avrebbe voluto allenarlo alla Fiorentina.

Per il quotidiano torinese, al contempo, si è un po' raffreddato il clamore intorno al nome di Riyad Mahrez del Manchester City, ieri in gol al 'Bernabéu' contro il Real Madrid, più che altro 'pompato' dalla stampa francese in ottica Milan e PSG. Alternativa, comunque, da tenere in considerazione (soprattutto se InvestCorp rilevasse il club rossonero).

Così come non va archiviata l'ipotesi di un ritorno al Milan di Gerard Deulofeu, già rossonero da gennaio a giugno 2017 ed oggi leader tecnico dell'Udinese. Non ha mai fatto mistero di gradire di tornare a Milano, anche le trattative avviate anche in passato non sono mai decollate. Milan, ecco il sogno per la trequarti: le ultime news di mercato >>>

