Stadio e ricavi, la strategia finanziaria di InvestCorp per il Milan

In via di definizione la trattativa tra Elliott e InvestCorp per la cessione del Milan. Ecco gli obiettivi del fondo del Bahrein per il club

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato della trattativa tra Elliott ed InvestCorp per la cessione del Milan. Sta infatti prendendo forma la struttura finanziaria dell'intera operazione. La quotazione del club di Via Aldo Rossi è molto alta, 1,2 miliardi di euro: il fondo del Bahrein sembra intenzionato ad investire 800 milioni di euro in risorse proprie.

Gli altri 400 milioni di euro saranno finanziati da banche di profilo mondiale. Dunque, il 70% delle risorse per l'affare sarebbero di cosiddetto 'permanent capital'. Questo è uno dei motivi per cui Elliott, che nel corso degli anni ha ricevuto numerose manifestazioni di interesse per il Milan, si è seduto al tavolo con InvestCorp: per l'imponente cifra messa sul piatto.

In queste ore si sta discutendo, di fatto, sul debito che InvestCorp creerebbe con il finanziamento di 400 milioni di euro. Secondo le ultime indiscrezioni, il fondo Elliott, che negli ultimi quattro anni si è prodigato per risanare i conti in rosso del Milan, non vorrebbe che questo andasse a gravare sulle casse del club meneghino. Il dialogo tra le parti è costante, i negoziati procedono senza intoppi, ma le tempistiche dovrebbero leggermente dilatarsi.

E scollinare, pertanto, alla prossima settimana. Una volta che si troverà un accordo totale tra le parti ci sarà il 'signing', ovvero la firma sul contratto vincolante, in attesa del vero e proprio passaggio delle quote societarie del Milan ad InvestCorp, il 'closing'. Del quale ancora, naturalmente, non c'è una data. È altamente probabile, però, che l'atto conclusivo dell'operazione di compravendita del Milan arrivi a fine stagione, tra fine maggio ed inizio giugno.

In tempo, dunque, per il calciomercato estivo. Ma come lavorerà InvestCorp alla guida del Milan? Il quotidiano sportivo capitolino ha evidenziato come la nuova proprietà lavorerà molto sull'aumento dei ricavi. Soltanto così, come da nuove norme UEFA per il Fair Play Finanziario, si potrà aumentare la spesa per migliorare la squadra in sede di mercato. Il modello di business sarà quello impostato da Elliott. Poi toccherà agli arabi sviluppare un progetto che ampli la cerchia di sponsor e partnership internazionali.

Saranno rivisti i contratti in essere con PUMA ed Emirates, anche alla luce dei due anni consecutivi di partecipazione del Milan alla Champions League. Poi sarà fondamentale anche il progetto del nuovo stadio per attirare nuovi investitori. Il fondo InvestCorp, molto attivo nel ramo immobiliare, spingerà sicuramente sull'acceleratore per costruire un impianto sportivo all'avanguardia. Dove? In zona San Siro come prima opzione, ma resta sempre il 'piano B', quello di andare appena fuori Milano, viste le note problematiche burocratiche con Palazzo Marino. Milan, ecco il sogno per la trequarti: le ultime news di mercato >>>

