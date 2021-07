Calciomercato Milan – Berardi, gli scenari più probabili per il futuro

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Domenico Berardi, esterno offensivo del Sassuolo, è valutato almeno 40 milioni dai neroverdi

Daniele Triolo

Il Milan vorrebbe acquistare Domenico Berardi in questa sessione di calciomercato e sarebbe in pressing su Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. Lo ha rivelato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Questo nonostante ieri lo stesso Carnevali abbia di fatto smentito di aver parlato con il club di Via Aldo Rossi dell'esterno offensivo che tanto piace al tecnico rossonero, Stefano Pioli.

Il Sassuolo valuta Berardi alla stregua di Manuel Locatelli, calciatore che sta trattando con la Juventus ed alcuni club esteri (Arsenal, Borussia Dortmund): quindi, non meno di 40 milioni di euro. Per questo motivo, ha aggiunto il 'CorSport', la destinazione più probabile, per Berardi, sembra essere la Premier League inglese, dove i club hanno maggiore disponibilità economica.

Su di lui, insiste in particolare il Leicester City. La reale intenzione del Sassuolo, ad ogni modo, sarebbe quella di trattenere Berardi in questo mercato estivo (con il Milan che dovrebbe dunque guardare altrove per rinforzarsi in attacco), così come Giacomo Raspadori, che piace all'Inter. Unica cessione contemplata dai neroverdi è quella di Locatelli.