Calciomercato – Carnevali: “Berardi al Milan? Non ne abbiamo mai parlato”

Giovanni Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, spegne le voci che vogliono Domenico Berardi come obiettivo di calciomercato del Milan. Le dichiarazioni, riportate da 'TuttoMercatoWeb', rilasciate nel corso dell'evento di apertura della sessione estiva di calciomercato.

Quaranta milioni per Locatelli non bastano: battuta o è serio? “No, non scherziamo perché le trattative che stiamo portando avanti sono su questi valori, che è il valore di questo ragazzo che l’Europeo sta facendo crescere. Vediamo come sta andando, per noi la cosa più importante è non disturbarlo. Non stiamo parlando con lui e nemmeno col procuratore, dobbiamo lasciarlo concentrato anche pensando alla Nazionale”.

Solo Locatelli può essere sacrificato o anche Berardi? “Noi siamo in una situazione in cui non c'è solo Berardi o Locatelli. Abbiamo richieste per Raspadori, abbiamo Boga, abbiamo diverse richieste. Vogliamo fare pochissime cessioni, abbiamo venduto Marlon e per il bilancio potremmo già essere a posto così. Ora vediamo, il momento caldo sta iniziando e già qui a Rimini potremo avere opportunità”.

Dal Milan è arrivato qualcosa per Berardi? "No, non abbiamo mai parlato. Ad oggi, anche per la situazione economica, le uniche richieste sono dall'estero".