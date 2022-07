Calciomercato Milan – Anche Berardi tra le alternative a De Ketelaere

Domenico Berardi è ancora un obiettivo di calciomercato del Milan. In settimana possibile incontro con il Sassuolo per il classe 1994

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando delle mosse del Milan in questo calciomercato estivo, ha evidenziato come, per la trequarti, il primo obiettivo del Diavolo resti il belga Charles De Ketelaere del Bruges. Nel caso in cui, però, dovessero naufragare i negoziati per CDK, i rossoneri dovrebbero accelerare sulle piste alternative.