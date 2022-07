Calciomercato Milan – De Ketelaere, l’agente spinge per la cessione

Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, salta la prima di campionato con il Bruges. E Tom De Mul si mobilita con il club

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, e di una trattativa con il Bruges che, ormai, si trascina davvero da tanto tempo. Ieri i campioni del Belgio non hanno convocato De Ketelaere per la prima partita di campionato, in programma oggi alle ore 13:30 contro il Genk.

È stata una richiesta specifica del trequartista classe 2001, che ha trovato accoglienza tanto nella dirigenza nerazzurra quanto nell'allenatore Carl Hoefkens. CDK non ha voluto correre alcun tipo di rischio finché sarà in piedi la trattativa con il club rossonero. D'altronde, è al Milan che De Ketelaere vuole andare e soltanto al Milan.

Calciomercato Milan, ore cruciali per De Ketelaere

Come rivelato da 'Tuttosport', infatti, il suo agente, Tom De Mul, ha comunicato al Bruges la volontà del suo assistito di essere venduto soltanto al Milan e di non prendere in considerazione altre proposte. Anche se, va detto, il Leeds United, che ha venduto Raphinha al Barcellona per 65 milioni di euro bonus inclusi, potrebbe tornare alla carica per lui qualora saltassero i negoziati con i rossoneri.

Paolo Maldini e Frederic Massara sperano che il Bruges possa accettare i 33 milioni di euro bonus inclusi messi sul piatto a fronte dei 35 milioni di euro, di parte fissa, chiesti dai belgi. Si parla di una distanza minima che, finora, non ha però permesso alle parti di trovare un'intesa. Il Milan vuole arrivare ad un accordo entro martedì. Non oltre.

In caso di accordo, i rossoneri attiveranno tutti i protocolli per De Ketelaere, comprese le visite mediche di rito. Altrimenti, il Diavolo andrà su altri obiettivi.