Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, vorrebbe andare a giocare in Arabia Saudita: non sono però arrivate offerte. E il Marsiglia ...

Ismael Bennacer , nel corso di questo calciomercato estivo, potrebbe salutare definitivamente il Milan per andare a giocare in Arabia Saudita. L'algerino, che nelle ultime stagioni ha vissuto tante difficoltà soprattutto dal punto di vista dei problemi fisici, nella passata annata ha avuto la possibilità di vestire la maglia del Marsiglia , con la possibilità di lavorare con Roberto De Zerbi . Il club transalpino non lo ha però riscattato e lui di fatto è tornato alla base. Recentemente si è parlato dell'interesse dell' Al-Ittihad , sebbene ancora la situazione non si sia sbloccata.

Calciomercato Milan, Bennacer vuole l'Arabia: nessuna offerta! Marsiglia ...

Le ultime notizie in merito le ha fornite il collega Santi Aouna, collega di 'Footmercato'. Secondo quanto riferito, infatti, l'Al-Ittihad non avrebbe ancora presentato alcuna offerta al Milan per il suo centrocampista. Ismael Bennacer sarebbe molto interessato all'idea di giocare in Arabia Saudita, ma il club in questione starebbe prendendo tempo. E rispunta anche l'idea Marsiglia.