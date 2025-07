Calciomercato Milan, Bennacer non convinto della destinazione araba

Calciomercato Milan, capitolo esuberi. Ismael Bennacer resta in uscita. L'algerino però non pare convinto della destinazione araba

Ismael Bennacer non è in tournée con il Milan e non ha mai iniziato la preparazione estiva con la squadra. La conclusione è facile: il giocatore è fuori dal progetto di Massimiliano Allegri . Dunque, resta in uscita, insieme a tanti altri esuberi di cui si sta occupando Igli Tare .

Durante gli ultimi sei mesi è stato in prestito al Marsiglia, che non lo ha riscattato. De Zerbi probabilmente lo riaccoglierebbe a braccia aperte, ma c'è un problema: il suo stipendio. Bennacer percepisce 4 milioni netti all'anno ed è difficile trovare una squadra che sia disposta a sobbarcarsi u ingaggio tale, dovendo pure versare una quindicina di milioni di euro nelle casse rossonere per il cartellino. Pare, infatti, che il Marsiglia avesse provato a richiedere il giocatore in prestito. Secco no da parte del Milan. E allora?