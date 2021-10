Calciomercato Milan – Bennacer, trattativa avviata per il rinnovo | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: si avvicina il rinnovo di Bennacer, centrocampista rossonero. Ecco le novità

Il Milan sul calciomercato pensa al rinnovo di Ismael Bennacaer . Già ad agosto noi di Pianetamilan.it vi avevamo parlato del futuro dell'algerino, che è sempre più colorato di rossonero. Maldini e Massara, a differenza di quanto successo con Donnarumma e Calhanoglu, hanno già avviato le trattative per i rinnovi dei giocatori in scadenza nel 2024. Nel mirino Hernandez, Bennacer, Krunic e Leão .

Come viene riportato da calciomercato.com, in questi giorni il Milan si sta concentrando sul rinnovo di Bennacer. La dirigenza rossonera vuole premiare il centrocampista con un ritocco verso l'alto. Si sta parlando anche della clausola rescissoria: il Milan vorrebbe abolirla o alzarla rispetto ai 50 milioni di euro attuali. Non siamo ancora alla fumata bianca, ma c'è ottimismo per la firma. Insomma, il Milan e Bennacer sono destinati a continuare insieme. Idea di calciomercato del Milan: dal Portogallo il sostituto di Franck Kessie