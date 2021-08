Milan, a settembre si parlerà del rinnovo di Bennacer | PM News

Ismael Bennacer potrebbe presto iniziare i colloqui con il Milan per il rinnovo di contratto. Incontri previsti già nel mese di settembre

Ismael Bennacer potrebbe presto iniziare i colloqui con il Milan per il rinnovo di contratto. Secondo quanto appreso dal nostro inviato Stefano Bressi, i primi incontri sono previsti già nel mese di settembre. Il centrocampista algerino, arrivato in punta di piedi nell'agosto 2019, si è ritagliato uno spazio importante in questi anni. Dopo alcune difficoltà iniziali, con San Siro che lo ha fischiato per diverse partite interne, oggi Bennacer è un punto fermo della squadra di Pioli. Per questo il Milan vuole blindarlo.