Calciomercato Milan, Bennacer torna o no? Il Marsiglia ha deciso: i dettagli

Uno dei temi di attualità è il possibile riscatto al termine della stagione da parte del Marsiglia di Ismael Bennacer , centrocampista in prestito dal Milan . Nel corso della passata sessione invernale di calciomercato, infatti, i rossoneri hanno deciso di far partire il mediano algerino, che già era stato vicino all'addio nella finestra estiva. Poi un lungo infortunio, che lo aveva tenuto fuori parecchi mesi, e il rientro a livelli decisamente più bassi rispetto a quelli a cui aveva abituato. Aggiungiamoci un rapporto forse con idilliaco con l'allenatore ed ecco che il trasferimento è stato naturale. Anche perché dall'altra parte della barricata si è trovato un Roberto De Zerbi che lo voleva dai tempi del Brighton.

Calciomercato Milan, il Marsiglia ha sciolto le riserve su Bennacer: ma c'è una condizione necessaria

Le ultime novità in merito le ha fornite il collega Sacha Tavolieri, in un articolo pubblicato sulle colonne di 'Sky Sport CH'. Secondo quanto riferito la dirigenza del Marsiglia avrebbe deciso di esercitare l'opzione di acquisto inclusa nel contratto. A fine stagione, quindi, i francesi dovrebbero pagare i 12 milioni di euro al Milan per il passaggio di Ismael Bennacer. Un aspetto che, se confermato, sottoscriverebbe la soddisfazione dello staff tecnico nei confronti dell'algerino. Il riscatto potrebbe avvenire a qualificazione in Champions League raggiunta.