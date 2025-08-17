Calciomercato Milan, Bennacer: si scalda la pista Marsiglia! Ecco perché

Calciomercato Milan, Bennacer non farebbe più parte del progetto rossonero. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' occhio di nuovo al Marsiglia
Il Milan, durante la scorsa sessione invernale di calciomercato, cambiò molto, specialmente durante l'ultimissimo giorno disponibile. Tra i movimenti l'arrivo di Warren Bondo a centrocampo. Il francese arrivò per sostituire Bennacer: il centrocampista, infatti, fu ceduto in prestito con diritto di riscatto al Marsiglia. Diritto che, al termine della stagione, non fu attivato.
Calciomercato Milan, Bennacer torna al Marsiglia? Non c'è accordo sulla formula
—
Secondo 'La Gazzetta dello Sport', la pista Marsiglia per Bennacer sarebbe tornata calda dopo il no del centrocampista all'Arabia. Il ko di venerdì dei francesi sul campo del Rennes l'avrebbe scaldata ancora di più. Secondo la rosea, De Zerbi, allenatore del Marsiglia, vorrebbe qualche rinforzo, con Bennacer che sarebbe molto gradito.