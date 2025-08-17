Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Bennacer: si scalda la pista Marsiglia! Ecco perché

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Bennacer: si scalda la pista Marsiglia! Ecco perché

Calciomercato Milan, Bennacer: si scalda la pista Marsiglia! Ecco perché
Calciomercato Milan, Bennacer non farebbe più parte del progetto rossonero. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' occhio di nuovo al Marsiglia
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan, durante la scorsa sessione invernale di calciomercato, cambiò molto, specialmente durante l'ultimissimo giorno disponibile. Tra i movimenti l'arrivo di Warren Bondo a centrocampo. Il francese arrivò per sostituire Bennacer: il centrocampista, infatti, fu ceduto in prestito con diritto di riscatto al Marsiglia. Diritto che, al termine della stagione, non fu attivato.

Calciomercato Milan, Bennacer torna al Marsiglia? Non c'è accordo sulla formula

—  

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', la pista Marsiglia per Bennacer sarebbe tornata calda dopo il no del centrocampista all'Arabia. Il ko di venerdì dei francesi sul campo del Rennes l'avrebbe scaldata ancora di più. Secondo la rosea, De Zerbi, allenatore del Marsiglia, vorrebbe qualche rinforzo, con Bennacer che sarebbe molto gradito.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Bari, probabili formazioni: Allegri due convocazioni a sorpresa. Un ballottaggio>>>

E il Milan? Per i rossoneri, si legge, l'algerino sarebbe ai margini del progetto, ma vorrebbe cederlo a titolo definitivo, mentre il Marsiglia punterebbe a un nuovo prestito dopo quello dello scorso gennaio.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA