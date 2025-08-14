Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Bennacer non apre all’Arabia. Mentre Adli …

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Bennacer non apre all’Arabia. Mentre Adli …

Calciomercato Milan, Bennacer non apre all'Arabia. Mentre Adli ...
Calciomercato Milan, si lavora sulle cessioni. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' sarebbero solo due i giocatori in uscita: Bennacer e Adli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan lavora a un attaccante: dopo gli arrivi di De Winter e il prossimo di Athekame, il calciomercato, almeno in entrata, si potrebbe chiudere con l'arrivo di una punta, con Hojlund favorito. Il club, poi, dovrebbe chiudere la sessione con le ultime cessioni da fare per sfoltire del tutto la rosa di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, altre due cessioni: il punto su Bennacer e Adli

—  

Il Milan lavora anche sulle cessioni. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' sarebbero solo due i giocatori rimasti da sistemare: Ismael Bennacer e Yacine Adli. L’algerino continuerebbe ad avere richieste dall’Arabia, ma al momento non avrebbe ancora aperto; per il francese interessamenti dalla Ligue 1 e dal Sassuolo in Serie A, ma non ci sarebbe ancora di fatto nulla di completo.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Jashari si presenta! Ecco le sue parole in conferenza stampa>>>

Come ricorda la rosea resterebbe da risolvere anche la situazione Divock Origi: all’attaccante resta un anno di contratto col Milan, ma si starebbe lavorando ancora a una possibile risoluzione di contratto.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA