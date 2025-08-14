Calciomercato Milan, Bennacer non apre all'Arabia. Mentre Adli ...

Calciomercato Milan, si lavora sulle cessioni. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' sarebbero solo due i giocatori in uscita: Bennacer e Adli

Il Milan lavora anche sulle cessioni. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' sarebbero solo due i giocatori rimasti da sistemare: Ismael Bennacer e Yacine Adli. L’algerino continuerebbe ad avere richieste dall’Arabia, ma al momento non avrebbe ancora aperto; per il francese interessamenti dalla Ligue 1 e dal Sassuolo in Serie A, ma non ci sarebbe ancora di fatto nulla di completo.