Calciomercato Milan, Bennacer non apre all'Arabia. Mentre Adli ...

CALCIOMERCATO MILAN
Il Milan lavora a un attaccante: dopo gli arrivi di De Winter e il prossimo di Athekame, il calciomercato, almeno in entrata, si potrebbe chiudere con l'arrivo di una punta, con Hojlund favorito. Il club, poi, dovrebbe chiudere la sessione con le ultime cessioni da fare per sfoltire del tutto la rosa di Massimiliano Allegri.
Il Milan lavora anche sulle cessioni. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' sarebbero solo due i giocatori rimasti da sistemare: Ismael Bennacer e Yacine Adli. L’algerino continuerebbe ad avere richieste dall’Arabia, ma al momento non avrebbe ancora aperto; per il francese interessamenti dalla Ligue 1 e dal Sassuolo in Serie A, ma non ci sarebbe ancora di fatto nulla di completo.
Come ricorda la rosea resterebbe da risolvere anche la situazione Divock Origi: all’attaccante resta un anno di contratto col Milan, ma si starebbe lavorando ancora a una possibile risoluzione di contratto.
