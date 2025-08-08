Come riportato dal noto quotidiano sportivo Le 10 Sport, il Marsiglia di Roberto De Zerbi avrebbe presentato nelle scorse ore una nuova offerta di prestito per Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino è fuori dai piani del Milan ed è stato messo fuori rosa. Il club rossonero vuole liberarsi del suo ingaggio pesante, pari a 4 milioni di euro netti a stagione, e lo cederebbe volentieri.
Calciomercato Milan, nuova offerta di prestito del Marsiglia per Bennacer
Tuttavia, la dirigenza rossonera non intende accettare la formula del prestito proposta dal club francese. Igli Tare e Giorgio Furlani aprirebbero alla cessione di Bennacer solo in presenza di un’offerta per il trasferimento a titolo definitivo di 10/15 milioni di euro. La sensazione è che il Marsiglia possa tornare alla carica nei prossimi giorni per provare a sbloccare l’operazione.
