Calciomercato Milan, nuova offerta di prestito del Marsiglia per Bennacer

Come riportato dal noto quotidiano sportivo Le 10 Sport, il Marsiglia di Roberto De Zerbi avrebbe presentato nelle scorse ore una nuova offerta di prestito per Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino è fuori dai piani del Milan ed è stato messo fuori rosa. Il club rossonero vuole liberarsi del suo ingaggio pesante, pari a 4 milioni di euro netti a stagione, e lo cederebbe volentieri.