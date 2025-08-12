Milan, D’Ubaldo: “Non capisco la rottura con Adli. Forse …”

Pianeta Milan
Yacine Adli è fuori dal progetto del Milan. Guido D'Ubaldo, giornalista sportivo, è intervenuto a Radio Sportiva esprimendosi in merito
Yacine Adli è fuori dal progetto rossonero. Massimiliano Allegri non lo ha mai contemplato tra i giocatori della sua rosa. Tanto è vero che Adli ha fatto la preparazione estiva con il Milan Futuro, che quest'anno militerà in Serie D. Vista la categoria, è assolutamente inverosimile che il centrocampista franco-algerino accetti di restare a Milano. Resta dunque in attesa di offerte soddisfacenti provenienti da altri club di livello.

Il pensiero di D'Ubaldo sulla situazione di Adli

La sua situazione - dato il buon rendimento nell'ultima annata con la maglia della Fiorentina - è abbastanza paradossale. È di questo avviso anche il giornalista sportivo Guido D'Ubaldo, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva.

Ecco il suo pensiero in merito: "Non capisco questa rottura con un giocatore che in passato ha dimostrato anche un buon rendimento. In questi casi forse è successo qualcosa anche di carattere comportamentale. Un peccato che un giocatore ancora giovane non riesca a esprimersi e non abbia un'altra possibilità di giocare in una squadra di un certo livello".

