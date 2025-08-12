Milan, D’Ubaldo: “Non capisco la rottura con Adli. Forse …”

Yacine Adli è fuori dal progetto del Milan. Guido D'Ubaldo, giornalista sportivo, è intervenuto a Radio Sportiva esprimendosi in merito

Yacine Adli è fuori dal progetto rossonero. Massimiliano Allegri non lo ha mai contemplato tra i giocatori della sua rosa. Tanto è vero che Adli ha fatto la preparazione estiva con il Milan Futuro, che quest'anno militerà in Serie D. Vista la categoria, è assolutamente inverosimile che il centrocampista franco-algerino accetti di restare a Milano. Resta dunque in attesa di offerte soddisfacenti provenienti da altri club di livello.