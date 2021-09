Calciomercato Milan – Bennacer, nuovo contratto necessario: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Ismaël Bennacer, in scadenza di contratto nel 2024, è un punto fermo per il tecnico Stefano Pioli

Ne ha parlato il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Bennacer è sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2024, vero, e quindi ci sarebbe tutto il tempo per ridiscutere i termini di un nuovo accordo. In realtà sarebbe meglio muoversi adesso per negoziare il nuovo contratto con l'ex Empoli: uomo che, quando è in forma, prende per mano il centrocampo del Milan ed è in grado di innalzarne quasi da solo il livello.