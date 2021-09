Calciomercato Milan – Kessié, futuro incerto. PSG sì, ma non a gennaio

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2022. Rinnoverà o andrà via? Il punto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina ha fatto il punto di calciomercato su Franck Kessié, centrocampista del Milan. Il cui contratto con il club di Via Aldo Rossi, come noto, scadrà il 30 giugno 2022. Il Milan, che è intenzionato a confermare l'ivoriano anche negli anni a venire, gli ha presentato un'offerta di rinnovo molto importante, a cifre altissime. Una proposta considerata dal club la migliore possibile in tempi di sostenibilità economica.

Anche dinanzi, però, l'offerta di contratto del Milan (ingaggio da 6,5 milioni di euro netti a stagione per i prossimi 5 anni), Kessié non ha ancora detto di sì al Diavolo. Anzi, secondo la 'rosea', ogni giorno che passa sembra segnare una distanza sempre più evidente tra il 'Presidente' ed il club meneghino. Motivo? La corte del PSG. Anche se, per unirsi al 'dream team' parigino, Kessié dovrebbe ad ogni modo aspettare l'estate 2022.

Per 'La Gazzetta dello Sport', infatti, non ci sono conferme sull'indiscrezione francese di un contatto tra Milan e PSG per trattare la cessione del numero 79 africano già nel mercato invernale. Leonardo e Paolo Maldini, infatti, non si sarebbero mai sentiti. Nessuno, però, smentisce la ricca proposta contrattuale per Kessié (ingaggio di 8 milioni di euro netti a stagione per i prossimi 5 anni) avanzata dal PSG, pronto a rilevare il giocatore da svincolato.

Una prospettiva, questa, che per la 'rosea' sarebbe in cima alla lista tanto del giocatore quanto, naturalmente, del suo agente, George Atangana, che potrebbe ricavarne una lauta commissione. In mezzo, ad ogni modo, c'è una lunga stagione e Kessié potrebbe anche decidere di accettare il contratto propostogli da Maldini e Frederic Massara. Altrimenti, sarà libero di guardarsi intorno e di scegliere diversamente. Milan, contro la Lazio torna Ibrahimovic: le ultime sullo svedese >>>