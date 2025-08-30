Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Bennacer alla Juventus? Romano smentisce

Fabrizio Romano via Youtube ha fatto il punto sul calciomercato in uscita del Milan. In particolare, ha smentito Bennacer alla Juventus
Redazione PM

Ismael Bennacer è in uscita dal Milan. Dopo i sei mesi di prestito al Marsiglia, il centrocampista algerino è tornato alla base. Il suo futuro, però, non sarà ancora in rossonero. Massimiliano Allegri non lo hai mai tenuto in considerazione per il suo progetto tecnico. Dunque, bisogna trovare una soluzione per Bennacer, il quale ha già rifiutato alcune offerte dell'Arabia durante questo calciomercato estivo. A proposito di questo argomento, Fabrizio Romano ha dato degli aggiornamenti tramite un video pubblicato sul suo canale YouTube.

Bennacer alla Juventus?

Negli ultimi giorni il nome di Bennacer è stato accostato alla Juventus, alla ricerca di un regista che dia il cambio a Locatelli.

Ecco cosa ha detto Romano in merito: "Bennacer-Juventus. Anche chi è vicino al calciatore fa sapere di non avere riscontri particolari. Poi qualora dovesse cambiare questa vicenda Bennacer sarà sicuramente uno dei nomi delle ultime ore. Gli ha fatto un'offerta il Trabzonspor ma il calciatore ha chiesto ancora un po' di tempo, vuole valutare, secondo me un po' come Akanji che sta valutando diverse opportunità. Bennacer vuole capire se arriveranno altre opportunità prima della fine del calciomercato. Nel frattempo il Trabzonspor ci ha provato".

Vista l'offerta del Trabzonspor, sarà in Turchia il futuro di Bennacer? Si attendono sviluppi, anche perché la sua avventura al Milan è ormai giunta ai titoli di coda.

