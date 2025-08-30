Calciomercato Milan, Bennacer alla Juventus? Romano smentisce

Ismael Bennacer è in uscita dal Milan. Dopo i sei mesi di prestito al Marsiglia, il centrocampista algerino è tornato alla base. Il suo futuro, però, non sarà ancora in rossonero. Massimiliano Allegri non lo hai mai tenuto in considerazione per il suo progetto tecnico. Dunque, bisogna trovare una soluzione per Bennacer, il quale ha già rifiutato alcune offerte dell'Arabia durante questo calciomercato estivo. A proposito di questo argomento, Fabrizio Romano ha dato degli aggiornamenti tramite un video pubblicato sul suo canale YouTube.