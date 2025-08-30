Calciomercato Milan, Bennacer alla Juventus? Romano smentisce

Ecco cosa ha detto Romano in merito: "Bennacer-Juventus. Anche chi è vicino al calciatore fa sapere di non avere riscontri particolari. Poi qualora dovesse cambiare questa vicenda Bennacer sarà sicuramente uno dei nomi delle ultime ore. Gli ha fatto un'offerta il Trabzonspor ma il calciatore ha chiesto ancora un po' di tempo, vuole valutare, secondo me un po' come Akanji che sta valutando diverse opportunità. Bennacer vuole capire se arriveranno altre opportunità prima della fine del calciomercato. Nel frattempo il Trabzonspor ci ha provato".
Vista l'offerta del Trabzonspor, sarà in Turchia il futuro di Bennacer? Si attendono sviluppi, anche perché la sua avventura al Milan è ormai giunta ai titoli di coda.
