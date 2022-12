Calciomercato Milan – Il Benfica si inserisce per Kamada

Il Benfica si sarebbe inserito nella corsa per il centrocampista in forza all'Eintracht Francoforte Daichi Kamada, già nel mirino del Milan

L'esperienza del Giappone ai Mondiali di Qatar 2022 è terminata con la sconfitta contro la Croazia ai calci di rigore, ma la nazionale del Sol Levante esce sicuramente bene dalla competizione. Già il fatto di aver battuto nel proprio girone Spagna e Germania è un grande successo per Nagatomo e compagni. Tra coloro che meglio si sono comportati nella rassegna iridata spicca senza dubbio il centrocampista Daichi Kamada, in forza all'Eintracht Francoforte. Il classe 1996 non ha mai messo a segno neanche una rete, ma il suo lavoro è stato utilissimo ai fini dell'economia di squadra.