Calciomercato Milan – Mendes offre Leao al Real Madrid?

Il Milan ha visto crescere la propria squadra e le proprie vittorie grazie al lavoro sul calciomercato . Paolo Maldini e Frederic Massara sono stati in grado di prendere giovani interessanti, che poi Stefano Pioli ha trasformato in punti fermi della rosa. Uno tra questi è Rafael Leao , impegnato ai Mondiali 2022 con il Portogallo. L'esterno dovrà parlare con il Milan per la questione rinnovo. Occhio però alle possibile offerte delle squadre interessate.

Calciomercato Milan, Leao offerto al Real?

Come riportato dal quotidiano spagnolo, Jorge Mendes, procuratore di Rafael Leao, lo avrebbe offerto pià volte al Real Madrid come intermediario. Il club avrebbe rispedito al mittente la proposta dichiarandosi non interessati al portoghese. Da Madrid escludono quindi questa possibilità per gennaio, c’erano stati dei rumors negli ultimi giorni. Lo stesso vale anche per la rivelazione dell’Olanda Cody Gakpo, conclude Marca. Calciomercato Milan – Gli occhi di Maldini e Massara ancora in Ligue 1