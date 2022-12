Calciomercato Milan – Occhi in Giappone: piace Kamada

Nel Giappone, che sta entusiasmato tutti ai Mondiali 2022 in Qatar, sono davvero tanti i calciatori che si stanno mettendo in mostra. Tra questi c’è certamente Daichi Kamada. Con l’Eintracht Francoforte è già a quota dodici reti in stagione. Il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno. Per questo potrebbe interessare anche al Milan.