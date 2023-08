Calciomercato Milan – Dal Portogallo: “Il Benfica si fa avanti per Beltran”

Nonostante un mercato esaltante, che ha portato in dote ben sette innesti in attesa di Yunus Musah, il Milan avrebbe ancora qualche tassello da mettere a posto, come l'arrivo di un attaccante che possa fare reparto insieme a Olivier Giroud. E uno dei nomi accostati al Diavolo nel corso delle ultime settimane è stato quello di Lucas Beltran, argentino in forza al River Plate.