Calciomercato Milan – Sempre più concreta la pista Belotti: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Andrea Belotti, centravanti del Torino, può accasarsi in maglia rossonera dal prossimo 1° luglio

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato del Milan , sottolineando come il Diavolo sia già proiettato al futuro. In attacco, infatti, serviranno rinforzi vista l'età avanzata di Zlatan Ibrahimović (40 anni) e Olivier Giroud (35).

Oltre a Marko Lazetić, classe 2004 in arrivo ora dalla Stella Rossa, arriverà un altro centravanti. Il 'CorSera' ha sostenuto, a tal proposito, come sia sempre più concreta la pista che porta ad Andrea Belotti, classe 1993, bomber del Torino che si svincolerà a parametro zero in estate.