Calciomercato Milan – Belotti, il Torino punta il rinnovo: la proposta

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Andrea Belotti è sotto contratto con il Torino fino al 30 giugno 2022. Piace molto al Diavolo

Daniele Triolo

Il Milan, per la prossima sessione estiva di calciomercato, tiene sempre monitorata la situazione di Andrea Belotti, classe 1993, da sei stagioni centravanti del Torino. L'attaccante, in scadenza di contratto con il club granata il 30 giugno 2022, si troverà presto dinanzi ad un bivio. O rinnoverà il contratto con la società di Urbano Cairo o sarà ceduto in estate.

Qualora si verificasse la seconda opzione, il Milan sarebbe pronto a prendere Belotti, tifoso rossonero sin da bambino. Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, però, il Torino si starebbe scervellando per cercare di trovare una soluzione che consenta al 'Gallo' di restare sotto la Mole almeno per un'altra stagione.

Una soluzione che, di fatto, garantirebbe a Belotti una via d'uscita nel caso in cui le cose, al Torino, non dovessero andare bene neanche l'anno prossimo. Così come ormai accade da qualche stagione a questa parte. Belotti, infatti, è stufo di guardare le sfide di Champions ed Europa League in televisione. Vorrebbe giocarle da protagonista e nel Toro, finora, questo non è stato possibile.

Questa, dunque, l'idea di Cairo per il rinnovo del contratto di Belotti. Allo studio c'è un accordo per più stagioni, con ingaggio ritoccato verso l'alto, ma con una clausola rescissoria di 20-25 milioni di euro. Una clausola che scatterebbe nel caso in cui il Torino non si qualificasse in Europa League al termine della stagione 2021-2022.

In questo modo, Cairo scongiurerebbe l'ipotesi di perdere il centravanti a parametro zero tra un anno e proverebbe a costruire una squadra competitiva. Sempre con il 'Gallo' al centro dell'attacco. Belotti, dal canto suo, avrebbe la possibilità di vedere se i progetti di grandezza del Toro si concretizzeranno. In caso contrario, potrà andare dove vuole ad una cifra contenuta.

Non resterà che vedere se il piano di Cairo per tenere Belotti nel calciomercato estivo andrà a buon fine. Oltre al Milan, il centravanti piace anche a Fiorentina, Inter, Napoli, Roma ed a qualche club straniero (Atlético Madrid, Chelsea, Everton, Manchester United e Olympique Lione).