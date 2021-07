Calciomercato Milan – Belotti, ecco la proposta del Torino per il rinnovo

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo Sky Sport, il Torino avrebbe fatto un'offerta ad Andrea Belotti per il rinnovo di contratto

Il Torino vuole a tutti i costi trattenere Andrea Belotti. Il capitano granata ha un contratto in scadenza nel 2022 e dunque il rischio è quello di perderlo a costo zero nella prossima stagione. Come raccontato da Urbano Cairo, il Torino nei giorni scorsi ha avanzato una proposta per il rinnovo: secondo Sky Sport sarebbe di 4 milioni più bonus a stagione fino al 2026.