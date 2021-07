Milan, senti Cairo: “Offerta importante a Belotti. O si chiude o faremo altro”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato del futuro di Andrea Belotti, a margine dell'amichevole contro l'Al-Fateh

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato del futuro di Andrea Belotti, a margine dell'amichevole contro l'Al-Fateh, terminata 0-0. Queste le parole di Cairo in merito al rinnovo del capitano granata: "Belotti è in vacanza, lasciamolo tranquillo. Gli abbiamo fatto un'offerta molto molto importante per quelle che sono le casse del Torino. Quando torna ne parleremo insieme a Vagnati. Offerte per lui? Non è una novità. Abbiamo un mese per chiudere o vedere di fare altro".