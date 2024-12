Calciomercato Milan - Belahyane, la mossa per chiudere? C'è un pericolo

Come riportato da Calciomercato.com, venerdì sera a Cagliari era presente uno scout del Milan per osservare da vicino il talento Reda Belahyane. Per i rossoneri, il talento del Verona, resterebbe il candidato più autorevole per il calciomercato invernale, ma non l'unico: ha costi accessibili tra cartellino e ingaggio e piacerebbe sia a Fonseca che alla dirigenza. Su Belahyane ci sarebbero tante altre squadre: il Marsiglia e l'Inter, ma è la Lazio a voler muoversi in anticipo per cercare di chiudere a breve. Lotito ha intenzione di fare leva sugli ottimi rapporti con il Verona. Il Milan si potrebbe muovere a stretto giro di posta, visto che l'interesse avrebbe fatto molto piacere allo stesso Belahyane.